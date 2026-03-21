  • Efeler Ligi'nde sezon sona eriyor! İşte son haftanın programı...
Efeler Ligi'nde sezon sona eriyor! İşte son haftanın programı...

SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezon yarın sona eriyor. İşte 26. ve son haftanın karşılaşmaları ve maç programı...

AA21 Mart 2026 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla yarın sona erecek.

Maç programı şöyle:

YARIN:

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Halkbank (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Gebze)

17.00 Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

Not: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gaziantep Gençlikspor, haftayı maç yapmadan geçecek. TVF'nin sitesinde ligden düşmesi kesinleşen Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşısında Ziraat Bankkart, hükmen galip (25-0, 25-0, 25-0) sayıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.