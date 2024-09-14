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Spor

Efelerin, Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımımızın rakipleri belli oldu. Milliler G grubunda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

DHA14 Eylül 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Efelerin, Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi.

Filenin Efeleri'nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenecek.

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası
  • FIVB

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