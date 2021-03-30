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Spor

Efes Pilsen, Real Madrid'i İspanya'da yıktı: 83-108

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.

AA30 Mart 2021 Salı 23:01 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 23:01
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İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti. Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı.

Organizasyonda 21. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, play-off'lara katılmayı garantiledi.

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