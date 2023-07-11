MKE Ankaragücü, son olarak Corendon Alanyaspor'da forma giyen Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, en son Corendon Alanyaspor'da forma giyen Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesine yer verildi. İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı belirtildi.

27 yaşındaki Efkan Bekiroğlu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla ligde 25 maçta forma giydi.