Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den bonservisini satın aldığı Çağlar Söyüncü, Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

'DÜNYAYA KENDİNİ KANITLAMIŞ HOCA VAR'

'Gerçekten tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir havamız var. Geçen seneden bozulmayan bir takımdaşlık var. Efsane bir hocamız var, dünyada kendini kanıtlamış bir hoca var. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlar resmi maçlara hazır oluruz.'

'BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM'

"Sağolsun hocamız ben Leicester'dayken Tottenham'daydı. Maçlarda esprili konuşmalar oldu. Konferans Ligi'nde Leicester - Roma maçlarında karşılıklı mücadele ettik. Konuşmalarımız oldu ama ciddi değildi konuşmalar. Beni istediğini biliyordum. Fenerbahçe'ye gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye transfer oldum."

FORMA, ŞAMPİYONLUK

"Bütün formalarımız çok güzel. Renklerimiz özellikle çok güzel. Tüm taraftarlarımıza sesleniyorum, çok güzel formalar. Sonu şampiyonlukla biten sezonda bu formayı taşıyabiliriz."

SAKATLIK DURUMU

"Doktorlarımızla konuştum, çok ufak da olsa MR'da geçen senenin son maçındaki sakatlıktan ötürü bir ufak görüntü var. Takım arkadaşlarımla aynı seviyede değilim. Sakatlık sürecini risk almadan devam edeceğiz. Hocamız ve doktorumuzla görüştük. 1 hafta daha var, sonra takımla çalışmaya başlayacağım."

'FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTEDİM'

"Ben geldiğimden beri Fenerbahçe'de kalmak istediğimi başkanımıza söyledim. Futboluma bunu yansıtmaya çalıştım. Avrupa'da uzun yıllar oynadığım için mutluyum, ancak Fenerbahçe'de devam etmek istedim. Başkanım geçen sezon bana düşüncemi sordu, ben de önceliğimin Fenerbahçe olduğunu söyledi. 1 ay oldu sezon biteli, kimsenin telefonunu açmadım. Başkanımız, Acun Ağabey, Mario çok güzel ilgilendiler. Önceliğim Fenerbahçe'ydi ve sonunda oldu."

'MOURINHO HAKKINDA KONUŞMAK BANA DÜŞMEZ'

"Söyleyeceğim laflar belki klişe ama Mourinho hocamız hakkında konuşmak bana düşmez. Hem ülke olarak hem futbolcu olarak Mourinho geldiği için çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi önemli. Altyapıdan oyuncular adına da çok önemli. 16-17 yaşında çocuklar Mourinho ile idmana çıkıyor. Çok büyük şans.

'HOLLANDA'YI ELEYİP TURU GEÇECEĞİZ'

"Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gurur verici bir tablo. Gruptan çıktık. Güzel oynuyoruz. Eksikler yok mu tabii ki var ama orada rövanşı olmayan maçlar oynanıyor. Orada olamadığım için çok üzgünüm. Her şeyde bir hayır vardır. İnanıyorum ki Hollanda'yı eleyip turu geçeceğiz."

'HER MAÇTAN SONRA KONUŞUYORUZ'

"Oradaki arkadaşlarımla iletişim kuruyorum tabii. Her maçtan sonra konuşuyoruz, iyisiyle kötüsüyle. Portekiz maçından sonra tüm arkadaşlarla görüştüm. O konuda sıkıntımız yok."

'TÜM STOPERLER HAZIR'

"Tüm stoperler hazır. Hocamızın kararı 3'lü, 4'lü ne olursa olsun. Kendimizi hazır tutmalıyız. Takım olarak çok kaliteliyiz. Kadronun bozulmaması da çok önemliydi."

'FORMASYON DEĞİŞMESİ LAZIM'

"Formasyon değişmesi lazım bence de. Ülke olarak puanımız son zamanlarda çok yükseldi. Erken başlamak... Uzun bir sezon olacak. İlk günden beri buradaki arkadaşlarımla konuşuyorum. Çok mutlu bir takımız. Taraftarlarımız da, herkes de görebiliyor. Sezonun uzun olması hakkında bir düşüncem yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sezon uzun kısa, hiç fark etmez."