  • Spor
  Efsane futbolcu Iniesta dolandırıcılıkla suçlanıyor!
Efsane futbolcu Iniesta dolandırıcılıkla suçlanıyor!

Peru Cumhuriyet Savcılığı, Andres Iniesta'nın kurduğu şirketin yerel yatırımcıları futbol ve konser projeleri vaadiyle 600 bin dolar zarara uğrattığı iddiasıyla efsane futbolcu hakkında dolandırıcılık davası açıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 23:45 - Güncelleme:
Efsane futbolcu Iniesta dolandırıcılıkla suçlanıyor!
Eski futbolcu Andres Iniesta dolandırıcıkla suçlanıyor. Efsane futbolcuya, Peru Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı.

A Bola'da yer alan habere göre Iniesta'nın, kurduğu Never Say Never (NSN) şirketinin Peru'da iş insanlarını 600 bin dolar karşılığında dolandırdığı iddia edildi.

Şikayete göre, yatırımcıların futbol maçları ve konserler gibi bir dizi etkinliğe finansal destek sağladıkları, ancak bunların çoğunun gerçekleşmediği iddia ediliyor. Haberde yatırılan tutarlar iade edilmediği ifadeleri yer aldı.

Savcılık ve etkilenen iş insanları, Iniesta'nın prestijinin ve uluslararası imajının, etkilenenlerden biri olan Emilio Lozano'nun da belirttiği gibi, "Perulu iş insanlarından sermaye çekmek için yem olarak kullanıldığını, ancak bu paranın hiçbir zaman gerçekleşmeyen büyük etkinliklere yatırılacağı aldatmacasıyla" iddia ediyor.

Lozano, planlanan altı etkinlikten yalnızca birinin gerçekleştiğini ve bunun zararla sonuçlandığını belirtti. Şirket daha sonra iflas ilan ederek borçlar bıraktı ve paranın izini kaybettirdi. Lozano, "Sözde üstlenecekleri halde hiçbir sorumluluk almadılar" dedi.

Peru basını, Peru'da toplanan paranın "yurtdışındaki hesaplara aktarılmış olabileceğinin" varsayıldığını bildiriyor.

