Efsane futbolcunun son halini kimse tanıyamadı! İşte o görüntü...

Chelsea'nin eski efsanevi savunmacılarından David Luiz, futbolseverleri şaşırtan bir değişikliğe imza attı.

The Sun'da yer alan haberde; kariyerini ülkesinde sürdüren ve Brezilya'nın Fortaleza takımında forma giyen 37 yaşındaki David Luiz, yıllardır stili haline gelen kabarık kıvırcık saçlarını kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Luiz'in Palmeiras maçındaki kısa ve dağınık saçları sosyal medyada gündem oldu. Bazı futbolseverler "Bu gerçek mi?" ve "Bir dönemin sonu" yorumlarıyla duygularını dile getirirken, bir kısmı ise görünümle alay etti.

David Luiz ise geçmişte sadece yönetici olursa saçlarını kestireceğini söylemişti.