Efsane futbolcuya zor soru: Messi mi, Ronaldo mu? İşte cevabı

star.com.tr 05 Nisan 2020 Pazar 20:37 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 20:37

Messi'nin eski takım arkadaşı ve Xavi geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu, 'tarihin en iyisi olarak' nitelendirdi.

Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Brezilyalı yıldız Kaka da karıldığı bir programda, 'Messi mi, Ronaldo mu?' sorusuyla karşı karşıya geldi.

2007'de futbolcular için en prestijli bireysel ödül olan Ballon d'Or'u kazanan Kaka'ya, iki futbolcudan hangisini 'en iyi' olarak gördüğü soruldu.

Kaka biraz düşündükten sonra soruya şöye cevap verdi:

Cristiano ile oynadım ve gerçekten inanılmaz biri, ama Messi diyeceğim. O bir dahi, saf bir yetenek. Oynama şekli inanılmaz.

2009 yılında Ronaldo ile birlikte Real Madrid'e oynayan Kaka, Portekizli futbolcuyu zafer için çabalama arzusu ve asla vazgeçmeme huyunu överek, "Cristiano bir makine. Sadece güçlü ve hızlı değil. Zihinsel olarak güçlü. Her zaman kazanmak için, en iyisini yapmak için oynuyor. Benim için sahip olduğu en inanılmaz şey bu." dedi.

'OYNADIĞIM EN İYİ OYUNCU: RONALDO NAZARİO'

Kaka, ayrıca şimdiye kadar birlikte futbol oynaddığı en iyi Brezilyalı oyuncu olarak bir diğer Ronaldo'yu [Nazario] işaret etti.

Kaka, "Kariyerimde bazı harikalarla birlikte oynadım, ama Ronaldo [Nazario] en iyisiydi" dedi.

MESSİ'Yİ SEÇEN İLK TAKIM ARKADAŞI DEĞİL

Kaka, Ronaldo'nun eski takım arkadaşlarından ve Messi'nin daha iyi olduğunu savunan ilk futbolcu değil. Cristiano Ronaldo'nun altı yıl oynadığı Manchester United orta saha oyuncusu Paul Scholes, Messi'yi ikilinin en iyisi olarak seçti. Bununla birlikte, Zinedine Zidane, Roberto Carlos ve Portekiz kanat oyuncusu Nani, Cristiano'nun tüm zamanların en iyisi olduğuna inanıyor.

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