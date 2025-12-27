Geçen yaz Ukrayna'nın köklü takımlarından Shakhtar'ın başına geçen Arda Turan, takımıyla istikrarlı bir görüntü çiziyor. Hem Ukrayna Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Madencilerde teknik direktör Arda Turan için bu kez Ukrayna futbolunun efsanesi Yozhef Sabo, övgü dolu ifadeler kullandı.

"EN İYİSİ ARDA TURAN"

Dynamo Kiev ve Ukrayna futbolunun önemli figürlerinden Yozhef Sabo, Shakhtar teknik direktörü Arda Turan'ı sezonun ilk yarısında Ukrayna Premier Ligi'nin "en iyisi" olarak nitelendirdi.

Sözlerine devam eden Sabo, "Ukrayna şampiyonluğunu Shakhtar kazanacak. Çünkü şu anda UPL'deki en güçlü kadroya sahipler, hatta iki kadro da eşit güçte ve LNZ onlara ayak uyduramayacak." dedi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Yozhef Sabo'nun Arda Turan'a yönelik övgü dolu sözleri Ukrayna basınında büyük yankı uyandırdı.

ARDA TURAN'IN KARNESİ

Arda Turan takımı Shakhtar ile şimdiye kadar toplamda 32 karşılaşmada görev aldı. Genç çalıştırıcı, Ukrayna ekibiyle bu maçlarda 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2,06 puan ortalaması yakaladı.