İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Efsane isimden Arda Turan'a büyük övgü! “Bana göre en iyisi o”
Spor

Efsane isimden Arda Turan'a büyük övgü! “Bana göre en iyisi o”

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna'da konuşulmaya devam ediyor. Hem UEFA Konferans Ligi'nde hem de Ukrayna Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Shakhtar'da, Arda Turan sistemiyle büyük beğeni topluyor. Öte yandan ülke futbolunun efsane ismi, Arda için samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Star Gazetesi27 Aralık 2025 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Efsane isimden Arda Turan'a büyük övgü! “Bana göre en iyisi o”
ABONE OL

Geçen yaz Ukrayna'nın köklü takımlarından Shakhtar'ın başına geçen Arda Turan, takımıyla istikrarlı bir görüntü çiziyor. Hem Ukrayna Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Madencilerde teknik direktör Arda Turan için bu kez Ukrayna futbolunun efsanesi Yozhef Sabo, övgü dolu ifadeler kullandı.

"EN İYİSİ ARDA TURAN"

Dynamo Kiev ve Ukrayna futbolunun önemli figürlerinden Yozhef Sabo, Shakhtar teknik direktörü Arda Turan'ı sezonun ilk yarısında Ukrayna Premier Ligi'nin "en iyisi" olarak nitelendirdi.

Sözlerine devam eden Sabo, "Ukrayna şampiyonluğunu Shakhtar kazanacak. Çünkü şu anda UPL'deki en güçlü kadroya sahipler, hatta iki kadro da eşit güçte ve LNZ onlara ayak uyduramayacak." dedi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Yozhef Sabo'nun Arda Turan'a yönelik övgü dolu sözleri Ukrayna basınında büyük yankı uyandırdı.

ARDA TURAN'IN KARNESİ

Arda Turan takımı Shakhtar ile şimdiye kadar toplamda 32 karşılaşmada görev aldı. Genç çalıştırıcı, Ukrayna ekibiyle bu maçlarda 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2,06 puan ortalaması yakaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.