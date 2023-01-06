Efsane oyuncu Pele'nin ismi bir stadyuma verilecek

Meta yönetim bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki Bello Horizonte Stadyumunun isminin "Kral Pele" olarak değiştirileceği bildirildi.

Vali Juan Guillermo Zuluaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, FIFA'nın çağrısını hatırlatarak, "Güzel stadımızın ismini Kral Pele olarak değiştirdiğimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Gelecek nesiller bu dünya futbol ikonunun kim olduğunu bilmeli. FIFA'nın önerisini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık'ta 82 yaşında yaşamını yitirmişti.

