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Spor

Efsanesi olduğu takıma karşı ilk mücadele! Alex'li Antalyaspor'un rakibi Fenerbahçe

Fenerbahçe bu akşam deplasmanda efsanesi olan Alex de Souza'nın başında olduğu Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Akşam29 Eylül 2024 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Efsanesi olduğu takıma karşı ilk mücadele! Alex'li Antalyaspor'un rakibi Fenerbahçe
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Sarı lacivertli takım, bu akşam efsane kaptanı Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı lacivertli takım, yenilirse zirve yarışında ağır yara alacak.

OSAYİ YOK KOSTİC OYNAYABİLİR

Konferans Ligi'nde USG'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, derbi yenilgisi sonrasında ligdeki ilk maçından 3 puan hedefliyor. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, kadroya yazılmadı. Osayi Samuel ise ayak bileği burkulduğu için karşılaşmada yok. Kostic ise Mourinho'dan süre bekleyecek. Sarı kart sınırında bulunan Fred ve Oosterwolde ise kart görmeleri durumunda Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

ALEX'İN YANINDA AURELİO OLACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 57. kez karşı karşıya gelecek. Kanarya'nın rekabette 37-8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Son 9 maçta F.Bahçe, Antalya'ya kaybetmedi. Süper Lig'e Antalyaspor'u çalıştırarak giriş yapan Alex ise efsanesi olduğu takıma karşı kariyerinde ilk kez mücadele edecek. Öte yandan Alex de Souza'nın yardımcıları arasında bir başka Fenerbahçe efsanesi Mehmet Aurelio da bulunuyor.

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