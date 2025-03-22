Efsanevi boksör George Foreman, hayatını kaybetti

Eski ağır sıklet boks şampiyonu George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, 21 Mart 2025'te sevdiklerinin arasında huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

1968 Mexico City Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Foreman, 1973'te Joe Frazier'i devirerek ağır sıklet dünya şampiyonu olmuştu. 1974'te Muhammed Ali'ye karşı "rumble in the jungle" mücadelesinde aldığı yenilgi, kariyerinde dönüm noktası oldu. 1994'te 45 yaşında yeniden şampiyon olarak boks tarihine geçti.