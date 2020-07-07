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Spor

Egehan Arna Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Beko, altyapısından Egehan Arna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

07 Temmuz 2020 Salı 17:36 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 17:36
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Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden Egehan Arna'nın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır.

Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir.

Egehan Arna’ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz."

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