Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşma sırasında bir anda yere yığıldı.

Mücadelenin 36. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ay-yıldızlı ekip 10 kişi kaldı. Bu pozisyona yoğun itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ceketini çıkardığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Yaşanan olayın ardından sahada büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu. Durumun ciddiyeti üzerine ambulans da sahaya girdi ve karşılaşma geçici olarak durduruldu.

Hakem, iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderirken, Egemen Korkmaz'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Tecrübeli teknik adam daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Egemen Korkmaz'ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

"U21 Milli Takım Teknik Direktörümüz Egemen Korkmaz'ın, Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

"Hırvatistan U21 - Türkiye U21 maçı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

"U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan karşılaşması sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

"U21 Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın, karşılaşma sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Egemen Korkmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

SAĞLIK DURUMUNA DAİR TFF'DEN AÇIKLAMA

"Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır.

Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."