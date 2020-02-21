İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1106
  • EURO
    6,5944
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    114540
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 'Eğer Sörloth'u durdurabilirsek Trabzonspor'u yenebiliriz'
Spor

'Eğer Sörloth'u durdurabilirsek Trabzonspor'u yenebiliriz'

Hüseyin Çimşir oyun planını golcüsü Sörloth üzerine yaptı. Sergen Yalçın ise Norveçli forveti durdurma görevini Domagoj Vida'ya verdi. İki oyuncunun performansı derbinin kaderini belirleyecek.

21 Şubat 2020 Cuma09:37 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:37

ZİRVE yarışını şekillendirecek olan Beşiktaş-Trabzon derbisi öncesi iki takımın teknik direktörleri oyun planlarını belirmiş durumda. Fırtına’nın çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir, oyun planını Sörloth üzerine yaptı. Kanat oyuncularından Norveçli golcüyü beslemelerini istedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve heyeti yaptıkları analizlerde ise ‘Sörloht’u durdurursak Trabzon’u yeneriz’ planını ön plana çıkardı. Sergen Yalçın, Norveçli golcüyü durdurma görevini ise Vida’ya verdi. 40 yaşındaki hoca antrenmanda oyuncularını sürekli uyarırken özellikle baskılı oyun ve top kontrolü üzerinde duruyor. Çimşir, idmanda yaptığı uyarılarda, “Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve gerekirse agresif olmalıyız” ifadelerini kullanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Kevın-Prince Boateng’in performansından memnun olduğu ve 10 numara pozisyonunda Ganalı yıldızı sahaya süreceği öğrenildi.

(Aksam)

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.