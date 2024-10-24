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Spor

Eintracht Frankfrurt geç açıldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Eintracht Frankfurt evinde Rigas Skola ile karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena Stadyumu'ndaki maçta Eintracht Frankfurt, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

24 Ekim 2024 Perşembe 23:42 - Güncelleme:
Eintracht Frankfrurt geç açıldı
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UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Eintracht Frankfurt evinde Rigas Skola ile karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena Stadyumu'ndaki maçta Eintracht Frankfurt, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren tek golü 79'da Hugo Larsson kaydetti.

Eintracht Frankfurt, bu sonucun ardından puanını 7 yaptı. Rigas Skola, 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, evinde Slavia Prag'ı konuk edecek. Rigas Skola ise Anderlecht'i konuk edecek.

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