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Spor

Eintracht Frankfurt, 10 kişiyle kazandı

Almanya Kupası 2. tur maçında Eintracht Frankfurt, evinde Borussia M'gladbach'ı 2-1 mağlup etti.

30 Ekim 2024 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
Eintracht Frankfurt, 10 kişiyle kazandı
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Almanya Kupası 2. tur maçında Eintracht Frankfurt, evinde Borussia M'gladbach ile karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçta Frankfurt, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin 15. dakikasında Frankfurt'un savunma oyuncusu Arthur Theate, kırmızı kart gördü.

Eintracht Frnkfurt'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Hugo Ekitike ile 70'te Omar Marmoush kaydetti. Borussia M'gladbach'ın tek golünü ise 47'de Ko Itakura attı.

Eıntracht Frankfurt bu galibiyetin ardından bir üst tura yükseldi.

  • Almanya Kupası
  • Eintracht Frankfurt
  • Borussia Mgladbach

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