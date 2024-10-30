Eintracht Frankfurt, 10 kişiyle kazandı

Almanya Kupası 2. tur maçında Eintracht Frankfurt, evinde Borussia M'gladbach ile karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçta Frankfurt, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Mücadelenin 15. dakikasında Frankfurt'un savunma oyuncusu Arthur Theate, kırmızı kart gördü.
Eintracht Frnkfurt'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Hugo Ekitike ile 70'te Omar Marmoush kaydetti. Borussia M'gladbach'ın tek golünü ise 47'de Ko Itakura attı.
Eıntracht Frankfurt bu galibiyetin ardından bir üst tura yükseldi.