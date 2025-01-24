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Spor

Eintracht Frankfurt açıkladı! Elye Wahi transferi bitti

Eintracht Frankfurt, Marsilya forması giyen Fransız forvet Elye Wahi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. 22 yaşındaki oyuncu West Ham, Aston Villa ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 21:57 - Güncelleme:
Eintracht Frankfurt açıkladı! Elye Wahi transferi bitti
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Eintracht Frankfurt, Marsilya forması giyen Fransız forvet Elye Wahi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Omar Marmoush'u Manchester City'ye 75 milyon euro'ya sattıktan sonra yerini Wahi ile dolduran Alman ekibi, bu transfer için Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis artı 3 milyon euro bonus ödeyecek.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

22 yaşındaki Elye Wahi, West Ham, Aston Villa ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

Marsilya'da bu sezon 14 maçta süre bulan Elye Wahi, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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