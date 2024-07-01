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Spor

Eintracht Frankfurt, Can Uzun transferini bitirdi!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'u renklerine bağladı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
Eintracht Frankfurt, Can Uzun transferini bitirdi!
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Alman ekibi Eintracht Frankfurt, bir süredir görüşmelerde bulunduğu 18 yaşındaki milli oyuncu Can Uzun için mutlu sona ulaştı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt, Nürnberg forması giyen on numara oyuncusu Can Uzun'u kadrosuna kattı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Haberde, Frankfurt'un Can Uzun için Nürnberg'e 11 milyon euro bonservis, 3 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği ifade edildi.

Milli oyuncunun kısa süre içersinde resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Nürnberg formasını geride bıraktığımız sezon 32 maçta giyen Can Uzun, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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