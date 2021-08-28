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Spor

Eintracht Frankfurt deplasmanda Arminia Bielefeld'e takıldı

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, deplasmanda Arminia Bielefeld ile 1-1 berabere kaldı.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:08
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Schüco Arena'da Arminia Bielefeld'e konuk oldu.

Eintracht Frankfurt, 22. dakikada Jens Petter Hauge'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Arminia Bielefeld, 86. dakikada Patrick Wimmer ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç, 1-1 sonuçlandı.

Ligde bu sezon henüz galibiyeti olmayan Eintracht Frankfurt'un 2, Arminia Bielefeld'in de 3 puanı bulunuyor.

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