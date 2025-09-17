İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,296
  • EURO
    48,9231
  • ALTIN
    4861.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eintracht Frankfurt, Galatasaray maçına hazır
Spor

Eintracht Frankfurt, Galatasaray maçına hazır

Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın çalışmalarını tamamladı.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Eintracht Frankfurt, Galatasaray maçına hazır
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Frankfurt Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı. Teknik direktör Dino Toppmöller yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koşu çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular dar alanda şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

İdmanda milli futbolcu Can Uzun ile eski Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi de yer aldı.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.