Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının bilet fiyatları 4500 euroyu gördü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı öncesi karaborsada bilet çılgınlığı yaşanıyor.

Frankfurter Rundschau'da yer alan habere göre, Eintracht Frankfurt taraftarları, mücadeleye büyük ilgi gösteriyor.

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ

Bölgede Galatasaray taraftarının da fazla sayıda olması nedeniyle mücadele öncesi biletler karaborsada biletler büyük ilgi görüyor.

Eintracht Frankfurt ve Galatasaray taraftarının maça olan yoğun ilgisi nedeniyle karaborsada biletlerin fahiş fiyata satıldığı belirtildi.

4500 EURO

Karaborsada normal koltuk biletlerinin 900 euro'ya satıldığı, bu bedelin orijinal bilet fiyatından 10 kat fazla olduğu kaydedildi. Maç öncesi karaborsada satılan bilet fiyatlarının 2500 euro'ya kadar çıktığı, VIP koltukların biletlerinin ise 4500 euro'ya satıldığı ifade edildi.

FRANKFURT YÖNETİMİNDEN UYARI

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, geçtiğimiz günlerde karaborsadan bilet satışı ile ilgili taraftarları uyarmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'da karşı karşıya gelecek.