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Spor

Eintracht Frankfurt, Jean-Matteo Bahoya transferini bitiriyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Angers'ta forma giyen Jean-Matteo Bahoya'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

24 Ocak 2024 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Eintracht Frankfurt, Jean-Matteo Bahoya transferini bitiriyor
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Eintracht Frankfurt, genç bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eintracht Frankfurt, Fransa Ligue 2 ekibi Angers'te forma giyen Jean-Matteo Bahoya'nın transferinde sona geldi.

Alman ekibinin, transfer için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi.

8 MİLYON EURO BONSERVİS

Frankfurt'un bu transfer için Fransız ekibine 8 milyon euro bonservis ve bonus ödeyeceği aktarıldı.

18 yaşındaki Fransız on numara oyuncusunun, birkaç gün içinde Eintracht Frankfurt ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Angers formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Bahoya, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

  • Eintracht Frankfurt
  • Jean-Matteo Bahoya
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