İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7034
  • EURO
    48,9084
  • ALTIN
    5310.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eintracht Frankfurt'dan Can Uzun kararı! Bonservis bedeli oldu
Spor

Eintracht Frankfurt'dan Can Uzun kararı! Bonservis bedeli oldu

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi. Alman basının haberine göre, Eintracht Frankfurt, milli futbolcu için 80 milyon Euro talep ediyor.

HABER MERKEZİ7 Ekim 2025 Salı 00:34 - Güncelleme:
Eintracht Frankfurt'dan Can Uzun kararı! Bonservis bedeli oldu
ABONE OL

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi, milli yıldız için 80 milyon Euro talep ediyor. Haberde, bu miktarın devasa olduğunu ancak sportif direktör Markus Krösche'nin böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Böyle bir transferin olması durumunda, en yüksek bonservis bedeliyle bir takıma giden Türk futbolcu Can Uzun olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda Frankfurt ile 9 maça çıkan 19 yaşındaki genç oyuncu, bu müsabakalarda 6 gol atıp 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.