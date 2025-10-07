Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini belirledi.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi, milli yıldız için 80 milyon Euro talep ediyor. Haberde, bu miktarın devasa olduğunu ancak sportif direktör Markus Krösche'nin böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Böyle bir transferin olması durumunda, en yüksek bonservis bedeliyle bir takıma giden Türk futbolcu Can Uzun olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda Frankfurt ile 9 maça çıkan 19 yaşındaki genç oyuncu, bu müsabakalarda 6 gol atıp 4 asist yaptı.