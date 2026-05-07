Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera dönemi kapanmak üzere

Galatasaray'da akıllara kazınan Albert Riera, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta bekleneni veremedi. Riera'nın kulüpteki görevine son verileceği belirtiliyor.

Albert Riera, Eintracht Frankfurt'ta takımın formsuzluğu sonrasında eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.

Alman ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra futbolcularla kişisel sorunlar yaşayan Riera, son 4 haftada yalnızca 1 kez galibiyet alabildi.

Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre, olağanüstü bir şey olmazsa, Eintracht Frankfurt ve Albert Riera sezon sonuna en geç yollarını ayıracak.