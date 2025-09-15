Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eintracht Frankfurt, bu maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Alman ekibi, paylaşımında, "Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!" ifadelerini kullandı. Eintracht Frankfurt'un paylaşımında Can Uzun ve İlkay Gündoğan fotoğrafları yer aldı.

Alman ekibinin bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak.