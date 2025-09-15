İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı
Spor

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alman ekibi maç öncesi paylaşımda bulundu.

15 Eylül 2025 Pazartesi 18:55
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eintracht Frankfurt, bu maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Alman ekibi, paylaşımında, "Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!" ifadelerini kullandı. Eintracht Frankfurt'un paylaşımında Can Uzun ve İlkay Gündoğan fotoğrafları yer aldı.

Alman ekibinin bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak.

