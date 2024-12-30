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Spor

Ekibiyle birlikte taraftarlara saldırmıştı! Razvan Lucescu'nun cezası belli oldu

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve ekibi, Yunanistan Kupası'nda AEK ile oynanan maçın ardından otoparkta rakip takımın taraftarlarına saldırdı. Yunanistan Futbol Federasyonu, Lucescu ve ekibini 4 ay futboldan men etti.

Haber Merkezi30 Aralık 2024 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Ekibiyle birlikte taraftarlara saldırmıştı! Razvan Lucescu'nun cezası belli oldu
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Yunanistan Kupası çeyrek finali ilk maçında PAOK deplasmanda AEK'ya 1-0 yenildi. Maçın ardından Razvan Lucescu ve ekibi Pantelis Konstantinidis, Georgios Tsonakas, Theodoridis Georgios ve Atanasios Kapoulas stadyumdan çıkmak için otoparka indi.

Lucescu ve ekibinin otoparkta takım otobüsüne binmesiyle inmesi bir oldu. Lucescu otobüsten atlayıp AEK taraftarlarıyla kavga etti. Lucescu'nun taraftarı yumrukladığı ve peşinden koştuğu anlar kameralara yansıdı.

LUCESCU VE EKİBİNE 4 AY MEN

Yunanistan Futbol Federasyonu, Razvan Lucescu ve ekibi Pantelis Konstantinidis, Georgios Tsonakas, Theodoridis Georgios ve Atanasios Kapoulas'u 4 ay futboldan men ederken, 15 bin Euro da para cezası verdi. AEK kulübüne ise 10 bin Euro para cezası verildi.

PAOK cezanın iptal olması için başvuruda bulunacağını açıkladı.

PAOK'TAN LUCESCU'YA DESTEK

PAOK kulübü, Federasyon'un kararının ardından açıklama yayınladı ve verilen cezanın politik olduğunu savundu.

Siyah beyazlılar açıklamasında, "Disiplin Kurulu bu kararla ligin en iyi teknik direktörü Razvan Lucescu'yu takımdan uzaklaştırarak büyük bir ceza vermiştir. Bu ceza, hakemlere ve polislere yapılan hareketlere verilen cezaların yanına bile yaklaşmıyor. Kurul, PAOK kulübünü cezalandırmaya ve bizi yok etmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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