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Spor

Ekrem Dağ Göztepe için İzmir'de

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Ekrem Dağ ile anlaşmak üzere.

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
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Turgay Altay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Spor Toto 1. Lig takımı Göztepe'de, liste başı olan Ekrem Dağ'ın İzmir'e geldiği öğrenildi.

Yönetimle bir dizi görüşmelerde bulunacak Dağ'ın en kısa sürede sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ekrem Dağ, futbolu bıraktıktan sonra 2017-2019 yılları arasında Avusturya'nın SV Fladnitz takımında teknik direktörlük yaptı. 41 yaşındaki teknik adam, 2019'dan 2021 yılına kadar ise Medipol Başakşehir'de Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüklerinde bulundu.

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