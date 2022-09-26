Ekrem Dağ Göztepe için İzmir'de

Turgay Altay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Spor Toto 1. Lig takımı Göztepe'de, liste başı olan Ekrem Dağ'ın İzmir'e geldiği öğrenildi.

Yönetimle bir dizi görüşmelerde bulunacak Dağ'ın en kısa sürede sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ekrem Dağ, futbolu bıraktıktan sonra 2017-2019 yılları arasında Avusturya'nın SV Fladnitz takımında teknik direktörlük yaptı. 41 yaşındaki teknik adam, 2019'dan 2021 yılına kadar ise Medipol Başakşehir'de Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüklerinde bulundu.