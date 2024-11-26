İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6137
  • EURO
    36,2457
  • ALTIN
    2904.17
  • BIST100
    9659.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ekrem Memnun: Oluşturmak istediğimiz kültür bu
Spor

Ekrem Memnun: Oluşturmak istediğimiz kültür bu

Konuk olduğu Beşiktaş'ı 74-71 yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Başantrenör Ekrem Memnun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2024 Salı 01:42 - Güncelleme:
Ekrem Memnun: Oluşturmak istediğimiz kültür bu
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 74-71 yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Başantrenör Ekrem Memnun, karakter ortaya koyarak kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ekrem Memnun ile sarı-kırmızılı oyuncu Gökşen Fitik, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan derbinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Memnun, "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Karakter koyduk. Oluşturmak istediğimiz kültür bu. Çok iyi oynayamadık. Milli takım arasında çok antrenman yapamadık. Oyunumuz biraz düştü. Geçen perşembe Azor Adaları'nda Avrupa maçı oynadık. Dönüş bizi bayağı hırpaladı. İlk defa yeni bir oyuncuyu oynattık. Başka bir oyuncumuzun da ufak bir sakatlığı vardı. Riske etmek istemedik. Maçın başında çok afalladık ve yumuşak kaldık. Karakter koyarak deplasmanda önemli bir maçı kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

GÖKŞEN FİTİK: "HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

Karşılaşmanın son anlarında 3 sayı çizgisinden kaydettiği basketlerle galibiyette önemli rol oynayan Gökşen Fitik, 18 sayı geriye düşmelerine rağmen mücadele etmeyi bırakmadıklarını vurguladı.

Maçın başında Beşiktaş'ın sertliğine karşılık veremediklerini aktaran sarı-kırmızılı basketbolcu, "40 dakika mücadele edip geri dönerek kazanmasını bildik. Son anlarda boş pozisyonları sayıya çevirip takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Hatalarımızdan ders alarak adım adım devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzdeki maçlara odaklanarak devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.