Eksik Antalyaspor galibiyete ulaştı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Antalyaspor, ikinci yarının tamamında 10 kişi oynamasına rağmen Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, 23. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi. Antalyaspor'da 43. dakikada Chico, direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 38 yapıp 7. sıraya yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Kasımpaşa ise 37 puan ile 9. sırada kaldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, Akhisarspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.
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