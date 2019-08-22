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Ekuban: Hocama çok teşekkür ederim

Trabzonspor'un AEK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta 3 gol birden atarak gecenin yıldızı olan Caleb Ekuban, yayıncı kuruluş TRT Spor'a konuştu.

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Mücadeleyi değerlendiren Ekuban, "Bizim için sürpriz oldu. Hızlı bir atakta beklenmedik bir şekilde gol yiyebiliyorsunuz ama önemli olan geri dönüş yapabilmekti." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ, KAZANDIK!"

Jose Sosa'nın kaçırdığı penaltıyla ilgili gelen soruya Ekuban, "Kaçanları konuşmasak daha iyi. Bugün kazanmak önemliydi. Kazandık." yanıtını verdi.

Yaptığı hat-trick ile ilgili hisleri sorulan Ganalı golcü, "Topun üç defa kaleden içeri geçtiğini görmek güzeldi. Harika bir gündü." dedi.

"HOCAYA TEŞEKKÜRLER"

Farklı bölgelerde görev verilmesiyle alakalı görüşü alınan Ekuban, "Nerede oynadığın önemli değil, kendini gösterebildiğin sürece. Hocaya da teşekkür etmek gerekiyor bana oynama şansı verdiği için." cevabını verdi.

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