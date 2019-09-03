Ekuban, Rodallega’yı unutturdu

BU sezon Trabzonspor’da Caleb Ekuban rüzgarı esiyor. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 36 resmi maçta 8 gol kaydeden Ganalı santrfor yeni sezonda 7 resmi maçta rakip filelere 5 gol bırakmayı başardı. Geçen sezon ligin son bülümünü sessiz olarak geçiren Ekuban bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maçta 4, Lig’de de 3 maçta 1 gol kaydederek şimdiden 5 gole ulaştı ve Trabzonspor’un en golcü ismi oldu. Dünya Yıldızı İngiliz golcü Sturridge’nin de transfer edilmesinin Ekuban’ın motivasyonunu arttırdığı belirtildi. Sparta Prag deplasmanında (2*-2) 1 gol atan Caleb Ekuban, rakip sahada 3-1 kazanılan AEK mücadelesinde de hat-trick yapmıştı.Ekuban Ülker Stadı’nda da bir gol kaydederek Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınmasını sağladı.