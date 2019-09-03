Ekuban, Rodallega’yı unutturdu
Ganalı 25 yaşındaki oyuncu, 7 resmi maçta rakip filelere 5 gol bırakırken, Denizlispor’a kaptırılan Rodallega’yı aratmadı. Ekuban, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalınmasında da büyük rol oynadı.
BU sezon Trabzonspor’da Caleb Ekuban rüzgarı esiyor. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 36 resmi maçta 8 gol kaydeden Ganalı santrfor yeni sezonda 7 resmi maçta rakip filelere 5 gol bırakmayı başardı. Geçen sezon ligin son bülümünü sessiz olarak geçiren Ekuban bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maçta 4, Lig’de de 3 maçta 1 gol kaydederek şimdiden 5 gole ulaştı ve Trabzonspor’un en golcü ismi oldu. Dünya Yıldızı İngiliz golcü Sturridge’nin de transfer edilmesinin Ekuban’ın motivasyonunu arttırdığı belirtildi. Sparta Prag deplasmanında (2*-2) 1 gol atan Caleb Ekuban, rakip sahada 3-1 kazanılan AEK mücadelesinde de hat-trick yapmıştı.Ekuban Ülker Stadı’nda da bir gol kaydederek Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınmasını sağladı.
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