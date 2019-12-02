Ekuban ve Sturridge kadroda

TRABZONSPOR’UN iki forvet oyuncusu dün Galatasaray karşısında maç kadrosuna girdi. Bordo-Mavili ekipte ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu. Yine sakatlığı geçen İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu. Teknik Direktör Ünal Karaman, son Ankaragücü karşılaşmasına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Sadece sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta kaleyi Erce’ye devreden Uğurcan Çakır ilk 11’deki yerini aldı. Diğer 10 oyuncu aynen yerini korudu. Karaman maç öncesi “Ekuban’a söylemiştim onu oyuna alacağımı ama kimseye söyleme demiştim. Ama o söylemiş” diye konuştu.