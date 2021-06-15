Ekuban'a Avrupa'dan 3 talip

DHA 15 Haziran 2021 Salı 10:50 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 10:50

Trabzonspor'da geride kalan sezonda 16 gole katkıda bulunarak başarılı bir dönem geçiren Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor. Bordo-mavili kulübe şu ana kadar Ganalı forvet için resmi bir başvurunun olmadığı öğrenilirken, yönetimin makul teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Geride kalan sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 33 maçta forma giyip 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Ekuban'a, İtalya ve Fransa'dan tekliflerin olduğu ancak, resmi olarak henüz bir temasın gerçekleşmediği belirtildi.

YÖNETİM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Şu ana kadar İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ve Genoa'nın yanı sıra son olarak da Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne'nin oyuncu ile ilgilendiği ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Avrupa'da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydedilirken, yönetimin de gelecek olan makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.