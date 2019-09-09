Ekuban’dan kariyer rekoru

TRABZONSPOR’DA sezona fırtına gibi giren Caleb Ekuban, şu ana kadar oynadığı 7 resmi maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergileyerek kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı. Sezonun ilk resmi maçı olan Sparta Prag karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle oynayan Ganalı santrfor, AEK maçında attığı 3 golle de kariyerinde ilk kez hat-trick yapmıştı. Geçen haftaki Fenerbahçe maçını da boş geçmeyen 25 yaşındaki oyuncu böylece 5 gol, 1 asiste ulaştı ve kendi rekorunu kırdı. Ekuban, 42 maçta 18 kez fileleri havalandırdığı 2016-17 sezonunda bile ilk 8 karşılaşmada skora katkı yapamamıştı. Ekuban bu performansıyla teknik direktör Ünal Karaman’ın 11’deki değişilmez ismi olmayı başardı.