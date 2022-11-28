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Spor

Ekvador ve Senegal 2. tura yükselmek için karşı karşıya

Ekvador ile Senegal, 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda son 16 turuna yükselebilmek için yarın karşı karşıya gelecek.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Ekvador ve Senegal 2. tura yükselmek için karşı karşıya
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşılaşacak.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Grupta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Ekvador, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçın birini kazanan ve diğerinden mağlup ayrılan Senegal ise 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Ekvador, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Senegal ise Ekvador'u mağlup etmesi durumunda son 16 takım arasındaki yerini alacak.

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