Spor

El Bilal Toure golüyle tarihe geçti!

Beşiktaş'ta attığı golle takımını Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren El Bilal Toure, siyah beyazlıların sarı lacivertlilerle oynadığı maçlardaki en erken 2. golü kaydetti.

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 20:30 - Güncelleme:
El Bilal Toure golüyle tarihe geçti!
Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah beyazlılar maçın henüz 5. dakikasında El Bilal Toure ile 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş tarihine geçti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada net bir kafa vuruşu yapan Toure, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Opta'nın verilerine göre bu gol, Beşiktaş tarihinde Süper Lig'de iç sahada Fenerbahçe'ye atılan en erken 2. gol oldu.

Bu alanda zirvede 1986 yılında Ziya Doğan'ın 3. dakikada attığı gol yer alırken, ikinci sırada ise El Bilal Toure'nin 5. dakikada attığı gol yer aldı.

