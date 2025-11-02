El Bilal Toure golüyle tarihe geçti!

Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah beyazlılar maçın henüz 5. dakikasında El Bilal Toure ile 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş tarihine geçti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada net bir kafa vuruşu yapan Toure, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Opta'nın verilerine göre bu gol, Beşiktaş tarihinde Süper Lig'de iç sahada Fenerbahçe'ye atılan en erken 2. gol oldu.

Bu alanda zirvede 1986 yılında Ziya Doğan'ın 3. dakikada attığı gol yer alırken, ikinci sırada ise El Bilal Toure'nin 5. dakikada attığı gol yer aldı.