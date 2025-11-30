El Bilal Toure: Kolay maç olmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımda El Bilal Toure, maçın ardından konuştu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ "

Toure, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Kolay maç olmadı. Çok pozisyon bulduk, bazılarını değerlendirdik bazılarını değerlendiremedik. Önemli olan kazanmaktı. Tüm maçlara tek tek bakacağız. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz." sözleriyle açıklamalarına başladı.

Genç futbolcu, "Hocamız beni nerede oynatırsa ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerek forvet olsun gerek kanat olsun... Benim tek amacım elimden gelenin fazlasını yapmak ve hocamı, takımımı memnun etmek. Bu bir takım oyunu. Hücumda ve savunmada yardım etmeye çalışıyorum. Ben sahada hep en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.