Spor

El Bilal Toure'den 3 ay sonra bir ilk

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta ağları havalandıran El Bilal Toure, yaklaşık 3 ay sonra golle buluştu.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 23:16
Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü kaydeden El Bilal Toure, tam 3 aylık bir aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golü 17. dakikada El Bilal Toure'den geldi. 24 yaşındaki futbolcu, gol yollarındaki uzun süreli sessizliğini de böylelikle bozmuş oldu.

Malili oyuncu, son golünü Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak 2026 tarihinde oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde kaydetmişti.

El Bilal Toure, bu süreçte yaşadığı sakatlık sebebiyle de ligde ve kupada toplam 7 maç kaçırdı.

Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin önemine dikkat çeken Toure, "Bizim için çok önemli bir maçtı, güzel bir galibiyet oldu. Kazanmamız gerekiyordu ve iyi çalıştık. Öne geçmemiz gerektiğini biliyorduk ve bunu başardık. Oyunumuza devam ettik ve güzel bir galibiyet aldık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık ve yolumuza devam ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİNİ YAPARAK SAHALARA DÖNDÜM"

Sakatlık sürecine de değinen Malili futbolcu, "Benim için sakatlıktan sonra yavaş yavaş dönmem gereken bir durum vardı. Sağlık ekibimizle koordineli bir şekilde devam ettik. Onların söylediklerini yaparak sahalara döndüm." dedi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Takım performansına vurgu yapan Toure, "Takım olarak oynadık ve galip gelmemiz gereken bir maçta kazandık. Kalan maçlara odaklanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

