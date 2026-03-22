22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
  • El Bilal Toure'den derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan El Bilal Toure'den Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Üst adale yırtığı nedeniyle 1.5 aydan fazla bir süredir forma giyemeyen El Bilal Toure'den Beşiktaş'a kötü haber geldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, normalde 2 hafta içerisinde dönmesi bekleniyordu. Ancak Malili futbolcunun, 26 Nisan'da oynanacak Karagümrük mücadelesinde kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Bu süre içerisinde genç oyuncu ligde oynanacak; Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde de takımına yardımcı olamayacak.

Sezon başında Serie A ekiplerinden Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Toure'nin 15 milyon euro'luk opsiyon bedeli var. 15 gol atarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

