16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
  El Bilal Toure'den göndermeli paylaşım!
Spor

El Bilal Toure'den göndermeli paylaşım!

Beşiktaşlı El Bilal Toure, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ16 Mart 2026 Pazartesi 00:44
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçmeyi başardı. Maçın ardından siyah beyazlılarda El Bilal Toure, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından Fildişi Sahilli oyuncu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

24 yaşındaki oyuncu, "Gerçek Beşiktaş taraftarlarına, iyi günde de kötü günde de oyuncularını her zaman destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Kendi oyuncularını eleştirmek için telefonlarının arkasına saklanan ve sosyal medyada teknik direktör gibi davranan o aptallar gibi olmayın" ifadelerini kullandı.

