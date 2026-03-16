El Bilal Toure'den göndermeli paylaşım!

Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçmeyi başardı. Maçın ardından siyah beyazlılarda El Bilal Toure, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından Fildişi Sahilli oyuncu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

24 yaşındaki oyuncu, "Gerçek Beşiktaş taraftarlarına, iyi günde de kötü günde de oyuncularını her zaman destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Kendi oyuncularını eleştirmek için telefonlarının arkasına saklanan ve sosyal medyada teknik direktör gibi davranan o aptallar gibi olmayın" ifadelerini kullandı.