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Spor

El Clasico maçında depremzedeler için yardım çağrısı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük bir yıkıma yol açan depremde Türkiye ve Suriye'de zarar gören vatandaşlar için El Clasico mücadelesinde yardım çağrısı yapıldı.

IHA20 Mart 2023 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
El Clasico maçında depremzedeler için yardım çağrısı
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Tüm dünyadaki futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği El Clasico olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçında Türkiye'de yaşanan afet için dayanışma çağrısı yapıldı. Camp Nou'daki skorboard ve saha içi panolarında, Trendyol'un yurtdışından destek yapılmasına imkan sağlayan earthquake.trendyol.com uygulaması aracılığı ile afet bölgesine destek verilebileceği mesajları yer aldı.

Dünyanın en çok izlenen spor karşılaşmalarından olan ve El Clasico olarak adlandırılan Barcelona - Real Madrid maçında Türkiye'de yaşanan afet için dayanışma çağrısı yapıldı. Camp Nou'daki skorboard ve saha içi panolarında, Türkiye dışından afet bölgesine bağış yapmak isteyenler için Trendyol tarafından hayata geçirilen earthquake.trendyol.com uygulaması aracılığı ile afet bölgesine destek verilebileceği mesajları yer aldı. Dünyanın dört bir yanından 500 milyondan fazla futbolseverin takip ettiği, 95 bin taraftarın ise statta izlediği maçta yapılan anonslar ve video gösterimleri ile de afet bölgesine destek istendi. Maç sırasında sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Barcelona Futbol Kulübü, skorboarddan yapılan destek çağrısı ile birlikte earthquake.trendyol.com linkini paylaştı.

Barcelona futbol takımının yanı sıra kulübün vakfı olan Barça Foundation sosyal medya hesaplarından, kadın futbol takımı ve basketbol takımları da geçtiğimiz hafta oynanan maçları sırasında saha içi panolardan ve sosyal medya hesaplarından earthquake.trendyol.com kanalıyla taraftarlarını Türkiye ile dayanışmaya davet etti.

Yurt dışından afet bölgesine destek vermek isteyenler için Trendyol tarafından hayata geçirilen uygulamayı şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti. 70'den fazla ülkeden kullanıcı da uygulama aracılığıyla hem yardım malzemesi hem de dijital kartlarla maddi desteklerini ulaştırdılar. Barcelona Kulübü ve Barça Foundation'ın yanı sıra, NBA takımlarından Brooklyn Nets, ünlü Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini, Leonie Hanne gibi bir çok dünyaca ünlü isim de sosyal medya hesaplarından uygulamayı paylaşarak afet bölgesine destek çağrısı yapmışlardı.

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