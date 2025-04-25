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Spor

El Clasico öncesi büyük kriz! Real Madrid maça çıkmayabilir

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid, maçın hakemi ve VAR hakemi değişmediği takdirde maça çıkmayı düşünmüyor.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 21:44 - Güncelleme:
El Clasico öncesi büyük kriz! Real Madrid maça çıkmayabilir
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İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid, tarihi bir hamleye hazırlanıyor.

BASIN TOPLANTISI VE ANTRENMAN İPTAL!

Real Madrid final maçı öncesinde basın toplantısına katılmadı ve son antrenmanı iptal etti.

İspanyol ekibi ayrıca maç çıkmamayı düşünüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid, maçın hakemi Ricardo De Burgos ve VAR görevlileri değişmediği sürece maça çıkmamayı düşünüyor.

HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Real Madrid, finale hakem Burgos'un atanmasının ardından bu atamaya tepki göstermişti. Real Madrid TV, hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğunu iddia eden bir video yayınlamıştı.

HAKEMDEN AÇIKLAMA!

Maçın hakemi Ricardo De Burgos ise cuma günü düzenlenen basın toplantısında Real Madrid'in açıklamasına tepki gösterdi. Burgos, yaptığı açıklamada, "Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayıp döndüğünde bu durumla karşılaşmak çok zor!" ifadelerini kullandı.

GREVE Mİ GİDİYORLAR?

Karşılaşmanın VAR hakemi Gonzalez Fuertas ise cuma günkü basın toplantısında olası bir grev için gelen soruya, "Daha fazlasını duyacaksınız." şeklinde yanıt verdi.

Real Madrid'in sahaya çıkması durumunda, Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası finali 26 Nisan Cumartesi günü Sevilla'da oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

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