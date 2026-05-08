Spor

El Clasico öncesi Real Madrid'e Valverde'den kötü haber

El Clasico öncesinde Real Madrid'e Federico Valverde'den kötü haber geldi. İspanyol ekibinde Uruguaylı oyuncunun, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 00:35 - Güncelleme:
İspanya ekibi Real Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Federico Valverde, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulübün açıklamasında, sağlık ekibi tarafından yapılan testler sonucu Valverde'de kafa travması tespit edildiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu ve 10 ila 14 gün evde dinleneceği ifade edildi.

Real Madrid Kulübü, Valverde ve Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurmuştu.

İspanya basınında ise Tchouameni ile Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığı, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğü iddia edilmişti. Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp evine gittiği öne sürülmüştü.

VALVERDE: "TAKIM ARKADAŞIM BANA VURMADI, BEN DE ONA VURMADIM"

Takım arkadaşıyla tartışma yaşadıklarını doğrulayan Valverde, buna karşın tartışmanın kavgayla sonuçlanmadığını ifade etti.

Valverde, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün antrenmandaki bir pozisyonda takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Yorgunluk ve hayal kırıklığı bazı şeylerin olduğundan daha büyük görünmesine sebep olabiliyor. Bugün yeniden bir tartışma yaşadık. Tartışma esnasında yanlışlıkla bir masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti. Hiçbir şekilde takım arkadaşım bana vurmadı, ben de ona vurmadım. İnsanların kavga ettiğimize ya da olayın kasıtlı olduğuna inanmasının kolay olduğunu biliyorum ama böyle bir şey yaşanmadı."

