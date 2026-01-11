İSTANBUL 11°C / 2°C
  El Clasico'da Arda Güler sürprizi: Milli futbolcu ilk 11'den çıkarıldı
Spor

El Clasico'da Arda Güler sürprizi: Milli futbolcu ilk 11'den çıkarıldı

Real Madrid, El Clasico öncesinde ilk 11'de son anda değişikliğe giderek Arda Güler'i yedekler arasına aldı. İlk olarak ilk 11'de açıklanan milli futbolcunun yerine Gonzalo'nun kadroya eklendiği belirtildi.

11 Ocak 2026 Pazar 21:13
El Clasico'da Arda Güler sürprizi: Milli futbolcu ilk 11'den çıkarıldı
İspanya'da gözler El Clasico'ya çevrilirken mücadele öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Maça ilk 11'de başlayacağı açıklanan Arda Güler, sonrasında bir değişiklikle yedekler arasına alındı.

Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico öncesinde Arda Güler yedekler arasında yer aldı.

Real Madrid, maçtan önce paylaştığı ilk 11 görselinde Arda Güler'e yer verdi. Daha sonra sehven hata yaptığı belirtilerek Arda Güler yerine Gonzalo ilk 11'e eklendi.

İLK 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo.

