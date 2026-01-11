İspanya'da gözler El Clasico'ya çevrilirken mücadele öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Maça ilk 11'de başlayacağı açıklanan Arda Güler, sonrasında bir değişiklikle yedekler arasına alındı.

Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico öncesinde Arda Güler yedekler arasında yer aldı.

Real Madrid, maçtan önce paylaştığı ilk 11 görselinde Arda Güler'e yer verdi. Daha sonra sehven hata yaptığı belirtilerek Arda Güler yerine Gonzalo ilk 11'e eklendi.

İLK 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo.