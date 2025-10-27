İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9774
  • EURO
    48,8865
  • ALTIN
    5492.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • El Clasico'da beklenmedik hata! Arda Güler'i Xabi Alonso teselli etti
Spor

El Clasico'da beklenmedik hata! Arda Güler'i Xabi Alonso teselli etti

La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid sahasında konuk ettiği Barcelona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'in El Clasico'da yaptığı hata dev maça damga vururken genç yıldızı Xabi Alonso teselli etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
El Clasico'da beklenmedik hata! Arda Güler'i Xabi Alonso teselli etti
ABONE OL

La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 65 dakika sahada kaldı.

ARDA GÜLER'İN HATASI, BARCELONA'NIN GOLÜ

Öte yandan Arda Güler'in maçta yaptığı bir hata El Clascio'ya damga vurdu. Milli futbolcunun kendi ceza sahası önünde kaptırdığı top sonrası Barcelona 38. dakikada Fermin Lopez ile golü buldu ve skor 1-1'e geldi.

Arda Güler'in yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadığı anlar yayına yansıdı. Xabi Alonso ise öğrencisini 43. dakikada gelen galibiyet golü sonrası teselli etti.

ARDA GÜLER'İ XABI TESELLİ ETTİ

Real Madrid yediği golden 5 dakika sonra Jude Bellingham ile tekrar öne geçti: 2-1. Ev sahibi ekibin golü sonrası Xabi Alonso'nun Arda Güler'i yanına çağırdığı görüldü.

İspanyol basınında yer alan haberde Xabi Alonso'nun, morali bozulan Arda Güler'i cesaretlendirdiği ve "Hatayı unutmanı, oynamanı istiyorum" dediği ifade edildi.

Arda Güler'in daha sonra oyundan çıktığı dakikaya kadar iyi bir görüntü verdiği belirtilen haberde, milli futbolcunun yaptığı hatanın, onu Xabi'nin gelecek planlarından uzaklaştırmayacağı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.