La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid konuk ettiği Barcelona'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 65 dakika sahada kaldı.

ARDA GÜLER'İN HATASI, BARCELONA'NIN GOLÜ

Öte yandan Arda Güler'in maçta yaptığı bir hata El Clascio'ya damga vurdu. Milli futbolcunun kendi ceza sahası önünde kaptırdığı top sonrası Barcelona 38. dakikada Fermin Lopez ile golü buldu ve skor 1-1'e geldi.

Arda Güler'in yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadığı anlar yayına yansıdı. Xabi Alonso ise öğrencisini 43. dakikada gelen galibiyet golü sonrası teselli etti.

ARDA GÜLER'İ XABI TESELLİ ETTİ

Real Madrid yediği golden 5 dakika sonra Jude Bellingham ile tekrar öne geçti: 2-1. Ev sahibi ekibin golü sonrası Xabi Alonso'nun Arda Güler'i yanına çağırdığı görüldü.

İspanyol basınında yer alan haberde Xabi Alonso'nun, morali bozulan Arda Güler'i cesaretlendirdiği ve "Hatayı unutmanı, oynamanı istiyorum" dediği ifade edildi.

Arda Güler'in daha sonra oyundan çıktığı dakikaya kadar iyi bir görüntü verdiği belirtilen haberde, milli futbolcunun yaptığı hatanın, onu Xabi'nin gelecek planlarından uzaklaştırmayacağı aktarıldı.