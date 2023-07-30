El Clasico'da kazanan Barcelona

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Marin ve 90+1'de Ferran Torres kaydetti.

5 ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ

Real Madrid'de 20. dakikada Vinicius Junior'un penaltı vuruşu golle sonuçlanmazken Barcelona'nın maç boyunca 5 şutunun direkten dönmesi ise akıllarda kalan en ilginç notlardan oldu.

Milli oyuncumuz Arda Güler sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.