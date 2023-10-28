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Spor

El Clasico'da kazanan Real Madrid! İspanyol ekibi Bellingham ile güldü

El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Barcelona'nın golünü İlkay Gündoğan atarken, Real Madrid'in golleri Jude Bellingham'dan geldi.

28 Ekim 2023 Cumartesi 19:23 - Güncelleme:
El Clasico'da kazanan Real Madrid! İspanyol ekibi Bellingham ile güldü
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İspanya La Liga'nın 11. haftasında sonucu merak edilen maçta Barcelona ile Real Madrid El Clasico'da karşı karşıya geldi.

Camp Nou'daki bakım nedeniyle Estadio Olimpico Lluis Companys'ta oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Barcelona, karşılaşmanın henüz başında öne geçti. 6. dakikada gelişen Barcelona atağında savunmasının hatasını iyi değerlendiren İlkay Gündoğan, karşı karşıya pozisyonda Kepa'yı mağlup etti ve Katalanları 1-0 öne taşıdı.

İlk yarıda kalan dakikalarda iki takımın da hücumları sonuç vermedi. Barcelona, İlkay'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

BELLINGHAM İNANILMAZ!

Real Madrid, 68. dakikada eşitliği yakaladı. Eflatun beyazlıların süper transferi Jude Bellingham, ceza sahası dışından, çok uzaklardan, harika bir şut çıkardı. Kaleci Ter Stegen, İngiliz yıldızın bu şutunu çıkaramadı ve top ağlara gitti.

İngiliz futbolcu, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı. Bellingham, Real Madrid'e transferinden bu yana 13. golünü attı. 20 yaşındaki yıldızın 3 de asisti bulunuyor.

Bu sonucun ardından Real Madrid 28 puana yükseldi. Barcelona, 24 puanda kaldı.

Real Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Barcelona, Real Sociedad deplasmanına gidecek.

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