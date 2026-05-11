İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,403
  • EURO
    53,5683
  • ALTIN
    6872.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da şampiyon oldu!
Spor

El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da şampiyon oldu!

Barcelona, İspanya La Liga'nın 35. haftasında evinde Real Madrid'i 2-0 mağlup etti ve ligde şampiyonluğunu ilan etti.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da şampiyon oldu!
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Barcelona, yenilenen Camp Nou'da ilk kez oynanan El Clasico'yu 2-0 kazandı ve ligde şampiyonluğunu ilan etti.

MESSI'DEN SONRA İLK!

Barcelona, Real Madrid karşısında El Clasico'ya çok hızlı başladı. Katalan ekibi, 9. dakikada Marcus Rashford'un serbest vuruştan attığı golle Real Madrid karşısında El Clasico'da 1-0 öne geçti.

Rashford, Lionel Messi'den (Ekim 2012) bu yana Real Madrid'e karşı serbest vuruşu golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.

BARCELONA'DAN İKİNCİ GOL!

Barcelona, Rashford'un golünün ardından da hız kesmesi. 18. dakikada Dani Olmo'nun şık asistinde Ferran Torres, Barcelona'nın ikinci golünü atarak durumu 2-0'a getirdi.

OLEY ÇEKTİLER!

Barcelonalı taraftarlar, Real Madrid karşısında skor ve oyun üstünlüğünün ardından ezeli rakipleri karşısında 25. dakikada "Oley" çekmeye başladı.

Barcelona, ilk yarının kalan dakikalarında Real Madrid kalesine etkili ataklarına devam etti ancak farkı açamadı. Real Madrid ise ilk yarıda istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.

El Clasico'nun ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

BELLINGHAM ATTI, OFSAYT

Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham ile golü buldu ancak İngiliz yıldız için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

BARCELONA KAZANDI VE ŞAMPİYON!

Barcelona, kalan dakikalarda Real Madrid karşısında üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Katalan ekibi, bu galibiyetle birlikte ligde 91 puana ulaştı ve bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid, 77 puanda kaldı.

İLK KEZ EL CLASICO İLE ŞAMPİYON

Barcelona, ilk kez bir El Clasico maçıyla şampiyonluğunu ilan etti.

TÜM MAÇLARI KAZANDI

Real Madrid karşısında kazanan Barcelona, bu sezon ligde sahasında oynadığı tüm maçları da kazandı.

La Liga'da şampiyon olan Barcelona, kalan 3 hafta öncesi 91 puanda bulunuyor. Katalan ekibi, kalan 3 maçı da kazanarak sezonu 100 puanla kapatmak istiyor.

Şampiyon Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Alaves ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. El Clasico'da beklenen reaksiyonu gösteremeyen ve şampiyonluğunu rakibine kaptıran Real Madrid, ligin gelecek haftasında sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.