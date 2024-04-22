El Clasico'nun VAR kayıtları açıklandı!

Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico maçının VAR kayıtları açıklandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın gol diye itiraz ettiği pozisyonda VAR hakemi Jose Maria Sanchez Martinez'in, "Topun içeriye girdiğine dair net bir kanıtımız yok" ve "Elimizde bir görüntü yok. Lunin'in vücudu, topu görmemize engel oluyor." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

VAR'DA GEÇEN KONUŞMA

Hakem Cesar Soto Grando: "Hiç acele etme. Bu çok önemli bir karar. Bekleyebiliriz."

VAR Hakem: "Altı kameraya baktım. Başka açı yok. Topun içeri girdiğine dair hiçbir kanıt yok."

NELER OLDU?

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçta Lamine Yamal'ın şutunu kaleci Lunin çıkarmıştı. Barcelona pozisyon için gol itirazında bulunmuştu.

İŞTE OLAY YARATAN ANIN TÜM VAR KAYITLARI

Hakem Cesar Soto Grando: "S... S.... Açım hiç uygun değildi, göremedim."

VAR Hakemi: "Kontrol edelim Cesar. Bekle, oyunun başlamasına izin verme!"

Hakem Cesar Soto Grando: "Bekliyoruz. Bekliyoruz. Belki de gol oldu. Kontrol ediyoruz."

Hakem Cesar Soto Grando: "(Oyuncuların itirazı üzerine) Hayır, hayır gol çizgisi teknolojimiz yok."

VAR Hakemi: "Cesar, Lunin'in eldivenlerine çarptığı temas noktasında duruyoruz. Elimizde net bir kanıt yok. 360 derece inceledik. Çizgiyi geçtiğine dair kanıt yok."

Hakem Cesar Soto Grando: "Tamam."